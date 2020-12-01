Моргенштерн и "Король и Шут" попали в топ у пользователей Spоtify в РФ

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Spotify подвел музыкальные итоги первого года официальной работы сервиса в РФ. Лидируют среди слушателей хип-хоп и музыка для расслабления, сообщает "Газета.ру".
На первом месте среди лучших исполнителей 2020 года оказался Олег Нечипоренко, известный как kizaru.
Следом расположились исполнители Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП, а также Boulevard Depo.
Также отмечается, что у российских пользователей в топ-5 среди исполнительниц популярны мировые артистки. Чаще всего они слушают Билли Айлиш, в данном рейтинге исполнительница обогнала Дору и Ариану Гранде. Замыкают пятерку Алена Швец и Zivert.
Наиболее популярными группами среди россиян в Spotify стали коллективы BTS и BLACKPINK. Следом идут Miyagi & Andy Panda, $uicideBoy, а также российская группа "Король и Шут".
Наиболее востребованными в приложении стала музыкальная подборка "Спокойствие! Только спокойствие!".
В июле приложение Spotify стало доступно для скачивания в России. Стандартная premium-подписка стоит 169 рублей в месяц, для семьи – 269 рублей в месяц.
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