Мини-альбом дуэта "АИГЕЛ" попал в редакторский плейлист Spotify

Фото: vk.com/aigelmusic
Российский электронный хип-хоп-дуэт "АИГЕЛ" выпустил новый мини-альбом "Офигенно". Послушать его можно на крупнейшем музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Помимо локальных, в первый же день релиз попал в международный плейлист.
Музыкальные редакторы Spotify включили треки из мини-альбома "Офигенно" в российские плейлисты новинок и местной инди-музыки. Одна из композиций также попала во флагманский плейлист альтернативной электронной музыки в Великобритании, на который подписаны 233 тысячи человек.
Российская группа "АИГЕЛ" состоит из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. Число слушателей дуэта в Spotify составляет более 73,5 тысячи человек в месяц.
Spotify – глобальная платформа для прослушивания музыки. С июля 2020 года она стала доступна в России. Первые три месяца российские пользователи могут бесплатно пользоваться премиальной подпиской сервиса.
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