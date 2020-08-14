Мини-альбом дуэта "АИГЕЛ" попал в редакторский плейлист Spotify

Российский электронный хип-хоп-дуэт "АИГЕЛ" выпустил новый мини-альбом "Офигенно". Послушать его можно на крупнейшем музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Помимо локальных, в первый же день релиз попал в международный плейлист.

Музыкальные редакторы Spotify включили треки из мини-альбома "Офигенно" в российские плейлисты новинок и местной инди-музыки. Одна из композиций также попала во флагманский плейлист альтернативной электронной музыки в Великобритании, на который подписаны 233 тысячи человек.

Российская группа "АИГЕЛ" состоит из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. Число слушателей дуэта в Spotify составляет более 73,5 тысячи человек в месяц.

Spotify – глобальная платформа для прослушивания музыки. С июля 2020 года она стала доступна в России. Первые три месяца российские пользователи могут бесплатно пользоваться премиальной подпиской сервиса.