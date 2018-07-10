Новый альбом Дрейка побил мировой рекорд по прослушиваниям

Фото: ТАСС/Zuma/Kay Blake

Новый альбом рэп-исполнителя Дрейка Scorpion побил мировой рекорд по прослушиваниям, сообщает "Газета.ру". За неделю после выхода его прослушали уже миллиард раз.

Согласно статистике, это первый музыкальный релиз в США, который сумел взять такую планку настолько быстро. Глобальный рекорд прослушиваний Дрейк установил еще быстрее – за четыре дня.

В новом альбоме рэпера 25 треков. В одном из них можно услышать вокал Майкла Джексона. Кроме того, две песни посвящены личной жизни Дрейка.