Соцсеть "ВКонтакте" подвела музыкальные итоги года

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Социальная сеть "ВКонтакте" подвела музыкальные итоги года. Список популярных у пользователей исполнителей и песен опубликован на сайте соцсети.
"2020-й вышел запоминающимся. Коронавирус перевернул мир, объединил всех нас и показал, что мы можем многое, а вместе – гораздо сильнее, чем поодиночке. "ВКонтакте" представила свыше 200 крупных обновлений, чтобы помочь пользователям как можно легче пережить пандемию. Подводим итоги 2020-го – года перемен, вызовов и новых возможностей", – говорится в сообщении.
Артистом года был признан рэпер Моргенштерн, а его диск "Легендарная пыль" получил звание "Альбом года". Ему также присудили награду в номинации "Хит года в клипах".
Треком года была признана песня "Луна не знает пути" исполнителей "Тайпан" и Agunda. Песня также принесла творческому союзу победу в номинации "Фит года".
В номинации "Прорыв года" выиграл битмейкер Slava Marlow. "Плейлистом года" стала подборка "Русские хиты" с бодрящими поп-композициями отечественной сцены. Также была выделена отдельная рубрика "Саундтрек самоизоляции", в ней выиграл музыкант Konfuz с песней "Кайф ты поймала".
Ранее стриминговый сервис "СберЗвук" и платформа Apple Music назвали самых популярных музыкантов среди российских артистов. На первое место по количеству прослушиваний в России вышел музыкант Моргенштерн. Второе место по популярности заняла группа Artik & Asti, а российская певица Zivert расположилась на третьем месте.
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