Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших людей

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Социальная сеть "ВКонтакте" начала ставить специальные пометки на страницах умерших пользователей, сообщает РИА Новости.

"Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", – сообщили в компании.

Информацию об уходе из жизни пользователя смогут подать его родственники, обратившись в службу поддержки соцсети. По их желанию страницу можно будет удалить или оставить на память. Во втором случае страница получит специальную пометку, которая будет видна только внутри профиля, – в поиске и списках пользователей она будет выглядеть как обычная страница.

Как сообщалось ранее, количество аккаунтов мертвых людей в социальной сети Facebook превышает 20 миллионов. К 2065 году число мертвецов в Facebook может превысить количество страничек живых людей.