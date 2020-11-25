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Общество

13:55

Эксперт рассказала, как часто детям можно смотреть телевизор

общество дети

Фото: depositphotos/speedo101

Медицинский консультант Ольга Бабурина предупредила, что детям до трех лет не рекомендуется смотреть телевизор. Об этом сообщает "Мир 24".

Эксперт обратила внимание на то, что дети с ранних лет уже играют на планшетах и телефонах, однако, по ее словам, это может неблагоприятно сказаться на их здоровье.

"Раньше трех лет детям не рекомендуется смотреть телевизор, в том числе мультики. Они им в этом возрасте не особо нужны", – отметила Бабурина, выразив уверенность в том, что до двух лет детей лучше выводить из комнаты, где включен телевизор.

Эксперт заявила, что просмотр телевизора в раннем возрасте может привести к перевозбуждению ребенка и сказаться на его психике и развитии речи.

Специалист добавила, что с 3 до 10 лет детям рекомендуется смотреть телепередачи не больше одного часа ежедневно.

"Телевизор – это вообще не лучшая опция, планшет и гаджет с развивающимися игрушками – лучше", – отметила она.

Также Бабурина посоветовала родителям основательно фильтровать информацию, которую могут увидеть их дети, потому что негативный контент сказывается на психике.

"К десяти годам ребенку можно смотреть телевизор несколько часов в день, но не все подряд. Не должно быть так, что вы просто включили телевизор, на экране которого идут новости или хроника происшествий", – резюмировала медконсультант.

Ранее эксперт рассказала о секрете смартфонов. Людмила Мурзина пояснила, что на устройстве можно перейти со светлой темы на темную, которая позволит сэкономить заряд батареи.

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