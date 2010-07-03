Психолог рассказала, как родительский контроль в TikTok скажется на детях

Популярная молодежная социальная сеть TikTok вводит новые инструменты для родительского контроля. Предполагается, что они позволят обезопасить юных пользователей от нежелательного контента и подписчиков. Рассказываем, как работают нововведения и не приведут ли они к конфликту отцов и детей.



Профиль под присмотром

Возможности контроля за поведением ребенка в TikTok появились еще в апреле благодаря функции "Семейные настройки". С ее помощью родители могут соединить свою учетную запись с профилем ребенка, тем самым открыв доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта.

Также взрослые могут ограничить по времени пользование детьми TikTok, включить "Безопасный режим", чтобы защитить их от нежелательного контента. Кроме того, функция позволяет контролировать настройки личной переписки, определив список пользователей, которые могут отправить сообщение на связанную учетную запись, или же полностью отключить возможность общения.

А 17 ноября в пресс-службе соцсети сообщили, что возможностей для родительского контроля стало еще больше. В частности, TikTok ввел функцию "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку.





пресс-служба TikTok По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики.

Еще одна новая опция – родители могут устанавливать границы, кому дозволено комментировать видео их ребенка, или вовсе отключить эту опцию. Так юный пользователь будет защищен от нежелательного внимания со стороны других аккаунтов, считают в соцсети.

Представили в компании еще две ограничительные опции. Первая – "Видимость аккаунта" – позволит родителям определить, будет профиль ребенка частным или публичным. Вторая опция позволит взрослым ограничить видимость раздела с понравившимися подростку видео. Важно, что функция "Семейные настройки" не дает родителям доступа к содержанию его личной переписки.

В пресс-службе соцсети также отметили, что функцию личных сообщений для подростков младше 16 лет отключат, им нельзя будет отправлять фото и видео.



Количество пользователей TikTok, согласно последним данным, уже перевалило за 800 миллионов человек почти в 150 странах мира. Взрыв популярности соцсети во многом связан и с быстрорастущим русскоязычным сегментом. По данным Forbes, среди наиболее успешных русскоязычных блогеров значится 22-летний Рахим Абрамов: он заработал более 10 миллионов рублей в год. В топ-3 по доходам вошли также 21-летняя Дина Саева и 23-летний Алексей Савко, оба зарабатывают в районе 5 миллионов рублей.



А ребенок не обозлится?

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 поддержал ограничительные новшества. Он также отметил, что на сегодняшний день введение родительского контроля производится по желанию самой соцсети.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности В законодательстве надо прописать обязательное требование ко всем социальным сетям и мессенджерам об обязательном появлении функции родительского контроля в отношении детей. На сегодняшний день это происходит добровольно.

"До какого возраста ограничивать подростков в пользовании, уже определят законодатели. Родительский контроль должен включаться автоматически, дети и подростки должны об этом знать и понимать, что это делается для их безопасности", – отметил Власов.

Родители должны добавить в процесс воспитания меры поведения в Сети, причем с самого раннего детства, продолжает эксперт. В этом случае удастся сократить количество преступлений, совершенных с использованием интернета, резюмировал Власов.

В свою очередь, член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина заявила Москве 24, что если изначально родителями для ребенка не были обозначены границы пользования соцсетями, то их появление может послужить началом семейного конфликта.





Полина Гераськина психолог Но и сам ребенок не способен самостоятельно фильтровать информацию, потому что по природе своей он стремится побыстрее стать взрослым. Ему все интересно, особенно то, что запрещают родители и взрослые. Всегда был закон: не объясняют родители – узнаю во дворе. А современные дети – в интернете.

Объяснять правила безопасности в Сети следует уже тогда, когда ребенок начинает интересоваться соцсетями, продолжает Гераськина. Родителям нужно сесть вместе со своими детьми и ответить на их вопросы, почему эти ограничения необходимы. В то же время они смогут узнать у ребенка, что именно его привлекает в конкретной соцсети и чем он там интересуется, резюмировала собеседница Москвы 24.

