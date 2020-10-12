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Общество

15:07

Названы самые богатые русскоязычные блогеры в TikTok

общество

Фото: tiktok.com/@rahimabram

Аналитики назвали наиболее богатых русскоязычных блогеров в социальной сети TikTok. Рейтинг подготовили эксперты издания Forbes.

На первое место специалисты поставили 22-летнего уроженца Узбекистана Рахима Абрамова с 9,5 миллиона подписчиков. Доход блогера оценили в 10,47 миллиона рублей.

В топ-3 вошли 21-летняя уроженка Таджикистана Дина Саева и 23-летний белорус Алексей Савко. Они зарабатывают 4,93 миллиона и 4,81 миллиона рублей соответственно при аудитории в 16,4 миллиона и 6,5 миллиона зрителей.

Замыкает рейтинг видеоблогер Диана Астер. На ее аккаунт подписались 6,5 миллиона человек, а ее совокупный доход составляет 1,44 миллиона рублей.

Подсчеты аналитиков учитывали выплаты тиктокерам от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. При этом в рейтинге не были учтены звезды, для которых TikTok не является основной платформой продвижения.

Социальная сеть с короткими роликами стала одной из самых популярных среди приложений платформ iOS и Android. TikTok возглавил топ наиболее часто скачиваемых программ за последние три месяца.

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