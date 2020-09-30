Минпросвещения разработает аналог TikTok для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство просвещения РФ работает над соцсетью для школьников, схожей с TikTok. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов во время конференции с учителем из Нижегородской области, передает РИА Новости.

Он уточнил, что разработка ведется совместно с компанией Mail.ru Group. Кроме того, министерство, по его словам, работает над отечественной системой видео-конференц-связи.

В начале июля стало известно, что США рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Отмечалось, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.

В августе Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat" и аналогичный в отношении приложения TikTok.