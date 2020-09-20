Трамп одобрил покупку американского сегмента TikTok компанией Oracle

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Президент США Дональд Трамп разрешил компании Oracle преобрести американский сегмент приложения TikTok. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что Трамп дал "благословение" на данную сделку.

"Я благословил сделку. <...> Это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно", – пояснил Трамп в беседе с журналистами.

Ранее в США был введен запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Минторга страны.

В начале июля стало известно, что американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Они посчитали, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.

В августе Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat" и аналогичный в отношении приложения TikTok.

В ответ на это в компании TikTok заявили, что данный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона.