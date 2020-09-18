В США ввели запрет на скачивание TikTok и WeChat

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В США с 20 сентября запрещают использование китайских приложений TikTok и WeChat. Об этом сообщает RT.
Минторг страны фактически не разрешит больше скачивать данные сервисы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.
"С 20 сентября запрещены следующие виды деятельности: любое предоставление услуг по распространению или поддержанию (работы) приложений WeChat и TikTok через онлайн-магазин приложений в США", – сказано в сообщении.
В начале июля стало известно, что американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Они считают, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.
Так, в августе Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat" и аналогичный в отношении приложения TikTok. В компании TikTok заявили, что данный указ "угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий".
Трамп пригрозил запретить TikTok
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