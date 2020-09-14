Компания ByteDance отказалась продать Microsoft свой бизнес TikTok в США

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Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, отказалась продавать Microsoft бизнес в США, передает портал "Мир 24".

"ByteDance сообщила нам сегодня, что они не продадут Microsoft бизнес TikTok в США. Мы уверены, что наше предложение было бы хорошо для пользователей TikTok и одновременно защитило бы национальные интересы", – сообщили в Microsoft.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американский бизнес TikTok выкупит производитель программного обеспечения Oracle, который по величание доходов находится на втором месте после Microsoft.

Ранее СМИ сообщали, что ByteDance определилась с покупателем, при этом детали не раскрывались. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября ByteDance продала свой американский бизнес местной компании, иначе TikTok попадет под запрет.

В начале июля стало известно, что американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Они считают, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркивал, что китайские технологии могут угрожать национальной безопасности страны. По информации СМИ, в мире насчитывается более 700 миллионов пользователей TikTok, из них порядка 30 миллионов – в США.

Платформа TikTok позволяет делиться с подписчиками короткими видео. Сперва приложение называлось Douyin, оно было запущено в сентябре 2016 года. В 2018 году приложение обновили и дали ему новое название TikTok. Оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

