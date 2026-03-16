16 марта, 15:20

Политика

МИД Турции отказался признать Крым российским

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Турция не признает полуостров Крым российским субъектом. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел страны, передает "Газета.ру".

Турецкое ведомство выступило с этим комментарием по случаю 12-й годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

"Мы подтверждаем, что не признаем эту ситуацию, которая противоречит международному праву", – подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты также указали, что Анкара продолжит следить за ситуацией на полуострове, особенно за положением крымских татар.

Ранее в интервью зарубежным СМИ Зеленский высказал мнение, что те, кто поддерживает присоединение Крыма к России в 2014 году, не могут считаться людьми. Он также заявлял, что Крым – это якобы часть Украины и мир должен это признать.

В свою очередь, глава Крыма Константинов заявил, что слова украинского лидера являются прямым свидетельством фашистской идеологии.

