В TikTok запустят виртуальные экскурсии по российским музеям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 12 сентября в официальном аккаунте "Культура.РФ" в TikTok стартует серия виртуальных экскурсий по российским музеям, сообщили в пресс-службе платформы. Онлайн можно будет посетить Мультимедиа Арт Музей в Москве и Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.
"Присоединиться к новым онлайн-турам пользователи смогут по средам и субботам. Они смогут познакомиться как с постоянными экспозициями классических музеев, так и с новыми выставками современного искусства", – рассказали в пресс-службе.
12, 16, 19 и 23 сентября пройдут виртуальные экскурсии в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Гиды расскажут о знаменитых ювелирных украшениях, драгоценных камнях, моде и аксессуарах эпохи XIX–XX веков, а также о яйцах Фаберже.
26 сентября можно будет увидеть виртуальную выставку American Power современного американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна в Мультимедиа Арт Музее. 30 сентября пройдет онлайн-экскурсия, посвященная французскому коллекционеру Антуану де Гальберу. Выставку российского фотографа Игоря Мухина пользователи увидят 3 октября, а экспозицию "Город теней" Алексея Титаренко – 7 октября.
На специальной странице в приложении с 10 сентября можно будет посмотреть расписание всех экскурсий.
Ранее сообщалось, что телеканал "Россия" запустил TikTok-челлендж по мотивам шоу "Удивительные люди". Пользователи платформы могут стать участниками телешоу в сезоне и снять свою уникальную способность в формате короткого видеоролика.
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