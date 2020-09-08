Телеканал "Россия" запустил TikTok-челлендж для участия в шоу "Удивительные люди"

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Телеканал "Россия" запустил TikTok-челлендж по мотивам шоу "Удивительные люди". Новый сезон стартовал в эфире 6 сентября. Пользователи платформы могут стать участниками телешоу в сезоне и снять свою уникальную способность в формате короткого видеоролика.

Конкурс в TikTok пройдет в несколько этапов. В финал выйдут восемь участников. Победитель челленджа появится в шестом сезоне шоу "Удивительные люди". Финалист поборется за кубок проекта и 1 000 000 рублей. Правила конкурса "#УдивительныеЛюди" опубликованы на сайте канала.

"Удивительные люди" – российская версия шоу The Brain, один из самых рейтинговых развлекательных проектов канала "Россия". Участники шоу говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, определяют виды сотен растений и попадают швейной иглой в мишень. Это люди с абсолютным слухом, уникальным зрением и поразительным умением определять запахи и тончайшие оттенки вкусов.

Ведущий шоу – Александр Гуревич, а оценивают сверхвозможности участников телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.