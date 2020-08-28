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TikTok заблокировал контент с призывами принимать препарат, вызывающий галлюцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации. Мы полностью привержены обеспечению безопасности наших пользователей, а также сотрудничаем с ответственными российскими органами власти в этом направлении", – заявили там.

В TikTok отметили, что поощряют сообщения о неприемлемом контенте, оставить их можно через функционал жалоб в приложении.

В начале года стало известно, что TikTok оказался самым популярным в мире сервисом, потеснив с лидирующей позиции WhatsApp. В январе приложение на телефоны установили 104 миллиона пользователей, всего за время существования TikTok его скачали 1,82 миллиарда раз.

Американские власти заявили о планах по блокировке в стране TikTok. Они полагают, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.

В августе президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat" и аналогичный – в отношении TikTok. В документе говорится о запрете любых транзакций с компаниями, осуществленные позднее чем через 45 дней после подписания указа.

В TikTok считают, что указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона. Там объяснили, что он привлекал инвестиции и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий. В компании полагают, что документ издан без соблюдения надлежащей правовой процедуры. В сервисе добавили, что никогда не разглашали пользовательскую информацию Китаю и не цензурировали контент.