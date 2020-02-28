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Общество

15:00

Абитуриентов хотят привлекать в российские вузы с помощью TikTok

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские вузы рассматривают возможность привлечения студентов с помощью приложения TikTok, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В ведомстве считают, что яркие и информативные ролики расскажут о преимуществах учебного заведения гораздо лучше, чем традиционный формат. В связи с этим TikTok рассматривают "как канал взаимодействия с целью размещения образовательного контента и привлечения будущих абитуриентов".

Ректор Юго-западного государственного университета Сергей Емельянов разделяет эту позицию и считает, что это поможет привлечь больше студентов.

"Современный школьник не любит подолгу изучать новости, поэтому формат ярких, веселых, но информативных роликов является для них приоритетным", – отметил Емельянов.

Ранее стало известно, что приложение TikTok стало самым популярным по числу скачиваний за январь 2020 года. По этому показателю оно обогнало WhatsApp, ранее занимавшее лидирующие позиции.

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