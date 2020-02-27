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Технологии

27 февраля, 20:05

TikTok стало самым популярным приложением в мире

технологии

Фото: depositphotos/Fesenko

Приложение TikTok стало самым популярным в мире, потеснив с лидирующей позиции WhatsApp, сообщает РИА Новости.

В январе 2020 года TikTok установили на свои телефоны 104 миллиона пользователей. Всего за время существования приложения его установили 1,82 миллиарда раз.

TikTok является платформой для публикации коротких видео. Ее разработала китайская компания ByteDance.

Ранее американский журналист Джастин Хинтон провел репортаж про первый снег, забыв отключить функцию масок в Facebook. За время репортажа он успел побывать спортсменом, трансформером, енотом, волшебником и детективом.

19 февраля социальная сеть "ВКонтакте" обновила дизайн своего мобильного приложения.

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