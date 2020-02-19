Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Социальная сеть "ВКонтакте" обновила дизайн мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

В обновленной версии разработчики убрали лишние разделители, обновили иконки и шрифты. В нижней части экрана теперь расположены главные разделы – "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья" и "Профиль".

Кроме того, сообщества, VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы расположены во вкладке "Обзор". Из вкладки "Новости" пользователи теперь также смогут открыть камеру, снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код.

Ведущий дизайнер "ВКонтакте" Михаил Лихачев рассказал, что за прошлый год команда соцсети выпустила больше 200 новинок. Для их осуществления разработчики проделали огромную работу, чтобы все располагалось "логично и на своих местах".

В сентябре прошлого года сообществам "ВКонтакте" стала доступна функция, благодаря которой появилась возможность скрывать количество подписчиков. Как отмечалось, новая возможность направлена на защиту от недобросовестных конкурентов, а также от "возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения".

В том же месяце "ВКонтакте" запустила собственное приложение для знакомств Lovina, общение в котором происходит через видеозвонки. Начать общение можно с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. В приложении нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности.

