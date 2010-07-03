Сообществам "ВКонтакте" разрешили скрывать списки подписчиков

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Администрация социальной сети "ВКонтакте" разрешила сообществам скрывать списки подписчиков, передает РИА Новости.

Отмечается, что это позволит группам и пабликам защититься от недобросовестных конкурентов, которые пытаются переманивать людей, а также от "возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения".

Рядовые пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников. Вместе с тем полный список останется доступен для модераторов, редакторов и администраторов.

Ранее "ВКонтакте" запустила собственное приложение для знакомств Lovina, общение в котором происходит через видеозвонки. Руководитель сервиса Владимир Махов пояснил, что по фото и переписке не всегда можно понять, насколько вам подходит человек. Начать общение можно с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. Рекламы в приложении нет, но предусмотрены дополнительные платные функции.