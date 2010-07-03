"ВКонтакте" запустила сервис для знакомств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко
"ВКонтакте" запустила собственное приложение для знакомств Lovina, общение в котором происходит через видеозвонки, сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.
Руководитель сервиса Владимир Махов пояснил, что по фото и переписке не всегда можно понять, насколько вам подходит человек. "Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра", – отметил он.
Начать общение можно с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. В приложении нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности.
Ранее сообщалось о планах социальной сети автоматизирать работу по поиску пиратских книг и ввести предварительную проверку до загрузки файлов.
Также соцсеть ввела музыкальные стикеры в историях. У пользователей появилась возможность делиться треками, прикрепляя значки в своих видео.
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