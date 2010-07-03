Пользователи "ВКонтакте" смогут делиться музыкой

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

"ВКонтакте" ввела музыкальные стикеры в историях, сообщает пресс-служба соцсети.

У пользователей появилась возможность делиться треками, прикрепляя значки в своих видео. Друзья и подписчики могут сохранять понравившиеся песни себе в альбом.

"Прикрепите новый стикер "МУЗЫКА", выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент. Вы можете танцевать, подпевать кумирам и добавлять саундтреки к любым моментам", – говорится в сообщении.

В соцсети пообещали пополнять каталог доступных песен.

Ранее сообщалось, что "ВКонтакте" ведет работу над сервисом знакомств. Разработка, которая получила название Lovina, находится в стадии закрытого тестирования.