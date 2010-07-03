Новый вирус-вымогатель появился в Сети

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В Сети появился новый вирус-вымогатель, сообщили специалисты "Лаборатории Касперского". Они поясняют, что уязвимость способна проникнуть в Windows и заразить всю систему, полностью блокируя работу ПК.

Как отмечают специалисты, чтобы разблокировать систему, вирус просит заплатить выкуп в размере 160 тысяч рублей в биткойнах, сообщают "Дни.ру".

Ранее стало известно, что вирус-вымогатель Troldesh атакует российские компании. Преступники отправляют письма якобы с почтовых ящиков крупных авиаперевозчиков, автодилеров, СМИ.

В июне специалисты компании Group-IB, занимающейся киберпреступлениями и мошенничествами с использованием высоких технологий, обнаружили более 1,1 тысячи фишинговых писем с Troldesh. Вирус шифрует файлы на зараженном устройстве пользователя и требует выкуп. В последнее время он также майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты.

