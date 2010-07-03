Сбой произошел в работе портала Google

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Пользователи Google из целого ряда стран пожаловались на проблемы в работе поисковой системы. Об этом говорят данные специализированного сайта Downdetector, занимающегося отслеживанием сбоев и отключений на популярных интернет-ресурсах.

Согласно имеющимся данным, перебои в работе сервиса начали отмечать с 3:37 по московскому времени. Неполадки в основном были зафиксированы в США, Великобритании, Австралии и Японии.

Отмечается, что около 78% пользователей пожаловались на проблемы с поиском информации. Еще около 20% опрошенных заявили о трудностях при входе в личную учетную запись.

Ранее в Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Чтобы воспользоваться ошибкой, необходимо лишь понимать HTML и работу браузера.