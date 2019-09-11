Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

Фото: Москва 24/Роман Васильев

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Об этом говорят данные на сайте Downdetector.com.

Аналитики уточняют, что 87% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта, 9% пожаловались на отправку и получение сообщений, у 2% возникли сложности при просмотре видео.

Чаще всего на проблемы жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Сейчас работа социальной сети полностью восстановлена.

В пресс-службе ВКонтакте отметили, что у части пользователей не загружались изображения. "Но мы оперативно все восстановили, сейчас все работает", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что социальная сеть "ВКонтакте" ведет работу над сервисом знакомств. Разработка, которая получила название Lovina, находится в стадии закрытого тестирования.