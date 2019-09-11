Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Об этом говорят данные на сайте Downdetector.com.
Аналитики уточняют, что 87% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта, 9% пожаловались на отправку и получение сообщений, у 2% возникли сложности при просмотре видео.
Чаще всего на проблемы жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Сейчас работа социальной сети полностью восстановлена.
В пресс-службе ВКонтакте отметили, что у части пользователей не загружались изображения. "Но мы оперативно все восстановили, сейчас все работает", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что социальная сеть "ВКонтакте" ведет работу над сервисом знакомств. Разработка, которая получила название Lovina, находится в стадии закрытого тестирования.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.