Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook и Instagram

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор оценил сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались накануне по всему миру. Сообщение опубликовано в официальном микроблоге Роскомнадзора в Twitter.



📢 По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН.



Ну, что мы можем сказать на это?



"Неси ещё патроны, Петька!" pic.twitter.com/jQpLs2wULF — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 4 июля 2019 г.

По данным Downdetector (сервис, отслеживающий сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах), пользователи WhatsApp, Instagram и Facebook стали жаловаться на сбой в работе этих сетей примерно в 18:00 по Москве в минувшую среду, 3 июля.

Неполадки наблюдались по всему миру. Около трех часов ночи в четверг, 4 июля, Facebook и Instagram сообщили, что проблема решена.

