"ВКонтакте" анонсировала введение дизлайков к комментариям

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Социальная сеть "ВКонтакте" анонсировала возможность введения дизлайков к комментариям пользователей, передает RT.

Планируется, что нововведение станет доступно для пользователей уже к концу 2019 года. Также социальная сеть запустит тематические ленты, контент которых будет регулироваться алгоритмами и экспертным сообществом.

В сентябре сообществам "ВКонтакте" стала доступна функция, благодаря которой появилась возможность скрывать количество подписчиков. Как отмечалось, новая возможность направлена на защиту от недобросовестных конкурентов, а также от "возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения".

Рядовые пользователи могут видеть среди вступивших только своих друзей и общее количество участников. Вместе с тем полный список останется доступен для модераторов, редакторов и администраторов.

В том же месяце "ВКонтакте" запустила собственное приложение для знакомств Lovina, общение в котором происходит через видеозвонки. Начать общение можно с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. В приложении нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности.

