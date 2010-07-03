Причиной сбоя в "ВКонтакте" стало возгорание в дата-центре

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Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел из-за возгорания в дата-центре. Как говорится в официальном сообществе "Команда ВКонтакте", пожар вызвал серьезные проблемы с энергоснабжением.

Отмечается, что "под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов "ВКонтакте".

В настоящее время подачу электричества восстановили, а также начали замену вышедшего из строя оборудования. Большинство сервисов соцсети работает стабильно.

Ранее пользователи "ВКонтакте" пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и трудности с доставкой сообщений.

30 октября пользователи по всему миру испытывали проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger.