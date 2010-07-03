Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пользователи "ВКонтакте" из некоторых российских городов сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбои начались около 16:00. По данным ресурса, 59% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 37% – на проблемы с доставкой сообщений.

С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара и других российских городов.

Во "ВКонтакте" заявили, что проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных. Специалисты работают над устранением сбоя.

30 октября пользователи по всему миру испытывали проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger.