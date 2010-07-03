В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой

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Пользователи по всему миру испытывают проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также месенджеров WhatsApp и Facebook Messenger, сообщается на странице сервиса Downdetector.

Сбои в работе сервисов наблюдаются с 18:00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии. В России с проблемами столкнулись преимущественно в Москве.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений и доступом к новостной ленте.

Ранее в Минкомсвязи РФ заявили, что блокировка Telegram не равна запрету на его использование. Этой же позиции придерживается спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.