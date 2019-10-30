Москвичи делятся заснеженными фото в соцсетях

В Москву пришел первый снег. Горожане мгновенно активизировались: одни переоделись в зимние пуховики, другие задумались о переобувке колес на машине, а третьи просто радуются белоснежному чуду и снимают снежинки на телефон. Делимся эмоциями и восхищением первым снегом на фотографиях москвичей.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвичка Виктория не может определиться, радоваться снегу или нет. Вроде и новые эмоции, но и утро невероятно холодное после согревающих осенних выходных.



С приходом холодов домашние кошки переместились поближе к батареям, а вот собаки радостно играют со снежинками на улице. Бигль и его хозяйка Любовь наслаждаются первым снегом в Березовой роще в Хорошевском районе.



Непонятно, что здесь больше вызывает удивление: первый снег или огромные уши пса.



Пока еще выпавший снег сохраняет свою девственную чистоту, можно любоваться идеальной геометрией московских дворов и улиц. Анастасия успела зафиксировать эту красоту со своего балкона.



К москвичке Дарье снежинки забрались даже в машину. "Сразу почувствовалось приближение Нового года и переобувки машины", – написала под фото девушка.





"У всех в Москве выпал первый снег. У кого-то – в грязь. У кого-то – в лужу. У кого-то – на кленовый желтый лист. У меня вот, на розы", – пишет в своем Instagram Елена Москвитина.



В парках Москвы еще можно наблюдать смешение листьев золотой осени и первый городской снег. Не пропустите это чудо природы!









Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. По данным синоптиков, в среду, 30 октября, температура воздуха составит 0 градусов, а к вечеру опустится до -2 градусов. В ЦОДД рекомендуют автомобилистам сменить резину.