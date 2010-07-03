Сбой произошел в работе Twitter

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Сбой произошел в работе социальной сети Twitter, сообщает Downdetector.com.

Чаще неполадки фиксировали в Японии и США. С проблемами столкнулись и пользователи из Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. В России трудности коснулись московских посетителей сервиса.

Самые распространенные жалобы пришлись на работу сайта. Не всем также удается войти в Twitter.

На прошлой неделе сбой случился в работе YouTube. Больше всего пользователи жаловались на проблемы с просмотром видео. Проблемы наблюдались по всему миру, в том числе в России.