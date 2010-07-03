Пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

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Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube заявили о сбое в работе портала. Это следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Уточняется, что сбой случился в четверг приблизительно в 02:42 по московскому времени. Больше всего пользователи сервиса жаловались на проблемы с просмотром видео. О такой проблеме заявили 54% опрошенных. Еще 44% респондентов сообщили, что сайт YouTube полностью не работает.

Отмечается, что проблемы в работе портала фиксируются во всем мире, в том числе и в России.

Ранее москвичи пожаловались на сбои в работе Instagram. Большая часть пользователей не смогла нормально листать ленту.