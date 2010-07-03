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Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-портала Yahoo. Об этом сообщает сервис downdetector.com.

Сбои начались примерно в 20:38 по московскому времени. По данным сервиса, большая часть пользователей жалуется на трудности с доступом к порталу и авторизацией.

Проблемы зафиксировали в США, Японии и в других странах Европы.

В пятницу, 27 сентября, пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе сервисов. Пользователи не могли прогрузить ленту в Instagram и зайти на сайт Facebook.

