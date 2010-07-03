Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбое в работе соцсетей

Пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе сервисов, сообщает сайт downdetector.com.
Сбои начались примерно в 17:42 по московскому времени. По данным сервиса, у 80% пользователей Instagram наблюдаются проблемы с загрузкой ленты. Еще у 96% пользователей возникли трудности со входом на сайт Facebook.
Проблемы зафиксировали в России, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Польши, Италии и других странах.
Ранее в Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Чтобы ей воспользоваться, необходимо лишь понимать HTML и работу браузера.
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