Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбое в работе соцсетей

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Пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе сервисов, сообщает сайт downdetector.com.

Сбои начались примерно в 17:42 по московскому времени. По данным сервиса, у 80% пользователей Instagram наблюдаются проблемы с загрузкой ленты. Еще у 96% пользователей возникли трудности со входом на сайт Facebook.

Проблемы зафиксировали в России, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Польши, Италии и других странах.

Ранее в Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Чтобы ей воспользоваться, необходимо лишь понимать HTML и работу браузера.

