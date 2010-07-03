В работе Facebook и Instagram произошли сбои

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Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram жалуются на сбои в работе сервисов. Об свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По данным портала, чаще всего с трудностями в работе Facebook сталкиваются жители США, Индонезии, Германии, Великобритании, Испании, Франции, Венгрии и Греции.

У пользователей возникают проблемы с новостной лентой 57%, полным отключением соцсети 23% и с авторизацией 18%. Есть неполадки и в работе Instagram.

Ранее в Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Чтобы ей воспользоваться, необходимо лишь понимать HTML и работу браузера.

