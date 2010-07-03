В Telegram заявили о сбое в работе мессенджера

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В нескольких странах зафиксирован сбой в работе Telegram. В частности, проблемы испытывают пользователи в Северной и Южной Америке, сообщается на странице мессенджера в Twitter.

Там отметили, что специалисты работают над устранением возникших проблем.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, о сбое в работе Telegram также сообщают жители Сингапура, Китая и Австралии.

Некоторые проблемы есть и в Европе. В России больше всего жалоб зарегистрировано в Москве и Твери.

В основном пользователи жалуются на проблемы с отправкой или получением сообщений. Также есть проблемы с подключением к Telegram и проблемы при входе в приложение.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью, о которых ранее сообщили СМИ. Утверждалось, что хакеры могли при помощи звонков через WhatsApp устанавливать вредоносную программу.