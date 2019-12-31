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Общество

10:18

Военным США запретили пользоваться TikTok

общество технологии за рубежом

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Американским военнослужащим запретили использовать приложение TikTok. Об этом сообщает "Газета.ру".

Запрет использования TikTok на служебных телефонах обосновали тем, что власти Соединенных Штатов считают приложение угрожающим безопасности страны.

Однако это не значит, что военные не могут пользоваться им с личных гаджетов, поскольку на них запрет не распространяется, сообщил представитель американских ВС Робин Очоа.

Ранее стало известно о том, что тайный аккаунт в TikTok завел основатель Facebook Марк Цукерберг. На finkd подписаны более 4 тысяч пользователей, однако сам владелец страницы следит лишь за 61 человеком. В частности, он подписан на певиц Ариану Гранде и Селену Гомес, блогеров Лорена Грей и Джейкоба Сарториус.

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