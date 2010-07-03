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Общество

15:30

Цукерберг создал тайный аккаунт в TikTok

общество технологии

Фото: ТАСС/АР/Mark Lennihan

Основатель Facebook Марк Цукерберг создал тайный аккаунт в китайском приложении TikTok, сообщает "Газета.ру".

Учетная запись зарегистрирована под ником finkd. Под тем же именем Цукерберг зарегистрирован в Twitter.

Отмечается, что на аккаунт finkd подписаны более 4000 пользователей. Сам владелец страницы следит лишь за 61 человеком, среди которых, в частности, певицы Ариана Гранде и Селена Гомес, блогеры Лорен Грей и Джейкоб Сарториус.

При этом социальная сеть официально не подтвердила принадлежность аккаунта finkd Цукербергу, но ссылается на его профиль в Instagram.

Ранее Марк Цукерберг представил новый логотип Facebook. Пользователи со всего мира неоднозначно восприняли ребрендинг, большинство его вообще не заметило. Новый логотип отличается от старого тем, что в нем слово Facebook на белом фоне написано большими буквами, а не маленькими.

"Сеть": Марк Цукерберг официально представил новый логотип Facebook

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