Цукерберг создал тайный аккаунт в TikTok

Фото: ТАСС/АР/Mark Lennihan

Основатель Facebook Марк Цукерберг создал тайный аккаунт в китайском приложении TikTok, сообщает "Газета.ру".

Учетная запись зарегистрирована под ником finkd. Под тем же именем Цукерберг зарегистрирован в Twitter.

Отмечается, что на аккаунт finkd подписаны более 4000 пользователей. Сам владелец страницы следит лишь за 61 человеком, среди которых, в частности, певицы Ариана Гранде и Селена Гомес, блогеры Лорен Грей и Джейкоб Сарториус.

При этом социальная сеть официально не подтвердила принадлежность аккаунта finkd Цукербергу, но ссылается на его профиль в Instagram.

Ранее Марк Цукерберг представил новый логотип Facebook. Пользователи со всего мира неоднозначно восприняли ребрендинг, большинство его вообще не заметило. Новый логотип отличается от старого тем, что в нем слово Facebook на белом фоне написано большими буквами, а не маленькими.

