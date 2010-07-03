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16 августа, 19:23

Названы приложения, в которых россияне сидят дольше всего

общество технологии

16 августа, 19:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Компания Mediascope по просьбе Forbes составила рейтинг мобильных приложений, в которых россияне проводят наибольшее количество времени.

Согласно подсчетам, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре Gardenscapes – в среднем 46 минут в день.

Это мобильная игра от компании Playrix, совмещающая в себе жанр головоломки и симулятора. Следом за ней в списке идет сиквел Gardenscapes – игра Homescapes. На нее у пользователей в среднем уходит 41 минута в день.

Ежемесячная активная аудитория игр – 1,55 миллиона человек у Gardenscapes и 1,56 миллиона у Homescapes, соответственно.

На третьем месте в рейтинге приложений – программа для чтения книг FBReader (40 минут в день). По меньшей мере раз в месяц сервисом пользуются 1,48 миллиона человек.

На четвертом месте – YouTube (35 минут в день). Ежемесячно его открывают более 28,92 миллиона россиян. 18,5% респондентов заходят в него каждый день.

Пятым в рейтинге идет "ВКонтакте" (34 минуты в день, 26,73 миллиона человек), шестым –
Instagram (27 минут в день, 21,13 миллиона человек).

Замыкают топ-10 "Яндекс.Навигатор", TikTok, WhatsApp и "Читай!".

Рейтинг составлялся на основе данных пользователей в возрасте 12-64 лет из городов с населением более 100 000 жителей. Исследование охватывает первое полугодие 2019 года.

Ранее сообщалось, что в чатах WhatsApp введут закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Пользователям предложат обновиться, чтобы устранить неполадки.

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общество технологии

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