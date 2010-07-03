Новые функции появятся в WhatsApp

26 июля, 19:21
26 июля, 19:21
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Фото: depositphotos/Mactrunk
Новые функции могут появиться в следующей версии мессенджера WhatsApp. Сейчас разработчики тестируют их на платформе iOS, сообщает портал WABetaInfo.
По даным портала, нововведения уже есть в бета-версии приложения 2.19.80.16. Позже их планируют включить и в официальное обновление. В частности, в чатах WhatsApp введут закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Пользователям предложат обновиться, чтобы устранить неполадки.
Разработчики WhatsApp также хотят добавить функцию быстрого редактирования полученных или отправленных медиафайлов. Она будет доступна как на платформе iOS, так и на Android. Благодаря новинке пользователи смогут вносить правки в изображения, не выходя из мессенджера. По замыслу разработчиков, это поможет сэкономить память на смартфоне и не сохранять лишние файлы. Отредактированные картинки не будут заменять первоначальные, уточнили в WABetaInfo.
Кроме того, специалисты WhatsApp работают над возможностью предварительного просмотра голосовых сообщений в push-уведомлениях. В какое именно обновление включат эту функцию, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что специалисты антивирусной компании ESET обнаружили в WhatsApp новый вид мошенничества. Пользователям обещали подарить терабайт мобильного трафика якобы в честь десятилетия мессенджера. Для этого им предлагали перейти по ссылке, ответить на вопросы и поделиться опросом с 30 друзьями. Целью мошенников, пояснили эксперты, было массовое распространение рекламы без согласия пользователей.
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