Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram, Facebook и WhatsApp

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В среду, 24 июля, в работе социальных сетей Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой, сообщает сайт downdetector.com.

По данным сервиса, у 84% пользователей Facebook наблюдаются проблемы с сайтом, 15% пользователей сталкиваются с проблемами при входе в соцсеть. Проблемы наблюдаются у жителей Польши, Украины, Великобритании, Белоруссии, Литвы, Латвии, России и Бразилии.

Порядка 68% пользователей Instagram, согласно данным сервиса, пожаловались на проблемы с загрузкой. У 22% возникли сложности с входом в соцсеть, а 9% пользователей сообщили о проблемах с сайтом. Проблемы с Instagram возникли у жителей Польши, Украины, Великобритании, Франции, Белоруссии, Литвы, Латвии, России, Бразилии и США.

Около 68% пользователей WhatsApp пожаловались на сложности с подключением к серверу, 22% – с сайтом, у 8% возникли проблемы с авторизацией. Проблемы возникли в Польше, Украине, Германии, Испании, Франции, Италии, Великобритании, Белоруссии, Литве, Латвии, России и Бразилии.

10 июля сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте". Пользователи жаловались на сбои в работе сайта (81%). При отправке сообщений наблюдались трудности у 14% зарегистрированных пользователей. Больше всего трудностей с работой "ВКонтакте" испытывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.

