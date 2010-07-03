Пользователи сообщают о сбоях у "ВКонтакте"

Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" происходят днем 10 июля в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.
Пользователи жалуются на сбои в работе сайта (81%). При отправке сообщений наблюдаются трудности у 14% зарегистрированных пользователей, 3% человек столкнулись со сложностями при входе в аккаунт.
Такая ситуация характерна для всей России. Больше всего трудностей с работой "ВКонтакте" испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.
На прошлой неделе произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. У них были проблемы с загрузкой изображений, с отправлением и получением сообщений, соединением и входом в систему.
Сбои отмечались в России, США, Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.
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