Прогресс против конфиденциальности: как телефоны нас подслушивают

Скорее всего, с вами это тоже случалось: просите друга что-то вам порекомендовать, а через минуту реклама этого "чего-то" появляется во всех ваших соцсетях. Наш обозреватель Николай Гринько решил рассказать, насколько реальна эта "прослушка" и как ее можно избежать.

Пару месяцев назад мы с приятелем стояли на остановке и беседовали: он ничего не знал об аудиоподкастах, и я советовал ему, где их искать и что конкретно слушать. Подошел автобус, приятель сел в него, достал телефон и тут же обнаружил в соцсетях рекламу огромного количества подкастов – баннеры, ссылки и предложения появились на каждой странице.

Подобных историй существует множество: люди обсуждают предстоящие поездки, планы покупок, любимую музыку, а через некоторое время интернет начинает предлагать им туры в Испанию, скидки на джинсы или билеты на концерт. Все эти совпадения заставляют пользователей думать, что мобильные телефоны прослушивают разговоры владельцев и, выудив из них ключевые слова, начинают транслировать рекламу товаров и услуг требуемой направленности. При этом и производители телефонов, и владельцы социальных сетей, и рекламируемые компании в один голос заявляют: никакой слежки за пользователями не ведется, все это случайные совпадения и паранойя.

Журналисты пытаются вывести компании на чистую воду. Колумнист американского портала Vice Сэм Николс решил провести эксперимент и выяснить, влияют ли его разговоры на содержание рекламных баннеров. Несколько дней Сэм периодически произносил две фразы: "Я хочу поступить в университет" и "Мне нужны дешевые рубашки для офиса". Проверив через пять суток ленту Facebook, журналист обнаружил в ней объявления различных учебных курсов и рекламу скидок на рубашки. Чтобы подтвердить эффект, Николс завел со своим другом беседу о нехватке места на жестком диске ноутбука и тут же обнаружил в ленте рекламу флеш-карт.

Независимые эксперты утверждают, что ничего невозможного в технологии прослушивания окружающей среды нет – сегодня любая операционная система может это делать. Давайте вспомним, как работает голосовой помощник в iOS и Android. Если вы включили соответствующий режим, то достаточно произнести "Привет, Сири" или "Окей, Гугл", как устройство ответит вам и начнет задавать уточняющие вопросы. Эти ключевые слова являются триггерами: смартфон постоянно мониторит окружающие звуки, и, услышав нужную команду, записывает фрагмент разговора, отправляет его на сервер, получает оттуда ответ и озвучивает его голосовым синтезатором. Но ведь ничто не мешает ему точно так же искать в речи хозяина и другие триггеры! Вариантов множество: "кредит", "машина", "лечить зубы", "еда для кошки", – и на каждый из них можно "повесить" специализированную рекламу. В слежке могут участвовать планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры и даже детские игрушки – несколько лет назад произошел скандал с говорящими куклами, которые, как выяснилось, пересылали своему производителю абсолютно все, что слышали вокруг.

Наши разговоры постоянно отправляются в Сеть – все ресурсы для этого есть, мы добровольно носим с собой устройство, позволяющее записывать и пересылать не только аудио, но и видео (причем для этого гаджет даже необязательно включать). При установке большинства приложений у пользователя запрашивается разрешение на доступ к камере и микрофону, но в какой момент это происходит, пользователь узнать не может.

Получается парадоксальная ситуация: звук пишется, камера снимает, трафик идет, данные переправляются, реклама подстраивается под разговор, но интернет-гиганты лишь пожимают плечами и отмалчиваются.

В этом контексте особенно интересно выглядит пост главы Facebook Марка Цукерберга, который пару лет назад вывесил в соцсеть фотографию своего рабочего места. Внимательные пользователи сразу же заметили, что камера его ноутбука заклеена скотчем. Если уж сам Цукерберг опасается несанкционированного доступа к своей частной жизни, то что уж говорить об обычных юзерах!

Казалось бы: ну что такого в том, что тебе предлагают именно те товары и услуги, в которых ты в данный момент нуждаешься? Наоборот, это же так удобно! Но на самом деле – это вмешательство в частную жизнь и неправомочное использование персональных данных. Компании зарабатывают миллиарды, выискивая в наших с вами разговорах слова-триггеры, причем делают это без нашего на то согласия. И между прочим, таргетированная реклама – это лишь вершина айсберга. Корпорации имеют доступ к нашим геоданным, спискам посещенных сайтов (даже в режиме "инкогнито", как недавно выяснилось), сведениям о денежных транзакциях, данным о состоянии здоровья и так далее, и тому подобное. А уж кому, зачем и за какие деньги они эти данные передают – это еще один, совершенно отдельный вопрос.

Технологический прогресс полностью уничтожил конфиденциальность, как ни грустно это признавать.

Что же может сделать простой пользователь, чтобы уберечься от всех этих напастей? Уровень попроще: запретить всем приложениям в телефоне пользоваться камерой и микрофоном, настроить доступ к голосовому помощнику только "по кнопке", отключить геолокацию и несанкционированный доступ в интернет. Гарантий, что это сработает – никаких.

Уровень посложнее: закрыть аккаунты во всех соцсетях, перестать пользоваться интернетом, по телефону только звонить. Здесь гарантий больше, но больше и неудобств.

И наконец высший уровень: не пользоваться связью вообще, уйти в леса, жить собирательством. Гарантия защиты приватности – стопроцентная.

Хотя...