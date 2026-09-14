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14 сентября, 09:43

Происшествия

Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две девушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жертвами атаки БПЛА на Нижнекамск 13 сентября оказались две молодые девушки. Об этом на совещании в мэрии заявил мэр города Радмир Беляев, передает РИА Новости.

По его информации, девушки находились в автомобиле, который стоял на перекрестке в момент удара. Родственники погибших уже прибыли в Нижнекамск, муниципалитет окажет всю необходимую помощь в организации похорон, заверил глава города.

Украинские беспилотники ударили по Нижнекамску утром 13 сентября. Травмы получили 14 человек, троих госпитализировали, а остальные получили помощь амбулаторно.

Также повреждены промышленные и гражданские объекты. Среди них – предприятие и жилое здание. Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений жителей. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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