Милонов предложил запретить TikTok из-за видео с ЛГБТ-пропагандой

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сервис TikTok следует запретить из-за распространения видео, содержащих ЛГБТ-пропаганду.
По мнению парламентария, подобный контент становится все более популярным на этой платформе. "Если они считают, что они будут хайп срывать и делать на ЛГБТ-контенте – тогда нужно запретить их к чертям собачьим. Если не принимают никаких мер, чтобы ограничить такой контент, нужно ограничить их", – цитирует его Агентство "Москва".
TikTok – социальная сеть, которая позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
С 2013 года в России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Согласно ему, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей для граждан установлен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей.
Ранее СК решил провести проверку видеороликов на YouTube, в которых дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы. В роликах дети задавали вопросы гомосексуалисту, актеру травести-шоу, бывшей порноактрисе и девушкам с расстройствами пищевого поведения. На данный момент все видеозаписи на этом канале удалены.
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