СК проверит YouTube-канал, где дети брали интервью у гея и порноактрисы

Фото: телеграм-канал Readovka

СК проведет проверку видеороликов на YouTube, в которых дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы.

"Проводится проверка по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов", – указывается на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что против организатора съемок этих видеороликов МВД возбудило административное дело по ст. 6.21 ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних") КоАП. Следователи также проверяют видеоматериалы на наличие признаков уголовных преступлений. Жалобу в МВД направил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По данным РИА Новости, речь идет о YouTube-канале Real Talk. В описании аккаунта говорилось: "Здесь вы найдете видео, где дети и подростки встречают интересных и необычных людей, пробуют разную еду, угадывают популярные песни, угадывают, что в коробке". Всего на канале было опубликовано 12 роликов. В первых двух дети угадывали песни и отвечали на вопросы из школьной программы. В последующих роликах дети задавали вопросы гомосексуалисту, актеру травести-шоу, бывшей порноактрисе и девушкам с расстройствами пищевого поведения. На данный момент все видеозаписи на этом канале удалены.

С 2013 года в России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Согласно ему, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей для граждан установлен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

