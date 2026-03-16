16 марта, 15:45

Проект "Не попасть в сеть": преступники находят жертв благодаря цифровому следу

Проект "Не попасть в сеть" расскажет, как избежать деструктивного влияния в интернете

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Модераторы деструктивных ресурсов находят потенциальных жертв благодаря цифровому следу, рассказали эксперты проекта "Не попасть в сеть", передает aif.ru.

В качестве экспертов проекта выступили создатель компании "Крибрум", занимающейся мониторингом и анализом деструктивного контента, Игорь Ашманов, замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов и другие специалисты.

Деструктивный контент распространяют специально подготовленные люди. В частности, вовлечение в противоправную деятельность осуществляется в том числе сотрудниками спецслужб Украины и других стран.

Цифровой след, который используют злоумышленники, остается у каждого пользователя. В смартфонах находятся десятки приложений, в которых хранятся номера, переписки, пересланные документы, фотографии и видео с участием пользователя – именно эти материалы и формируют след человека в Сети. Модераторы деструктивных ресурсов, пабликов и чатов анализируют его и изучают активность, чтобы составить подробный профиль и впоследствии использовать его для шантажа.

"Сложно подсчитать, сколько угроз для наших детей и молодежи идет из интернета. На них охотятся и суицидальные сообщества, их вовлекают в радикальный феминизм, им навязывают "свободу от детей", их затягивают в наркосети, заставляют воровать деньги у родителей, вербуют в террористы", – рассказал гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков.

На сайте проекта представлены основные угрозы и даны рекомендации, как определить, что на человека оказывается давление, и своевременно выйти из опасной ситуации.

Проект будет регулярно пополняться экспертными интервью, аудиоподкастами и видеосюжетами. Также планируется выпуск документального фильма, раскрывающего преступные схемы модераторов деструктивных ресурсов. Создатели проекта ставят своей целью научить как можно больше подростков и молодых людей защищать себя и близких от преступников в Сети.

Популярные мессенджеры и соцсети стали площадками, где происходит сбыт наркотиков и реализуется экстремистская деятельность, подчеркивал ранее начальник экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин. С помощью новых устройств, цифровых платформ и вредоносных программ крадутся личные сведения и деньги, указывал он.

