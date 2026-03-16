СК настаивает на аресте футболиста Секача по делу об убийстве женщины в Москве

Следствие настаивает на аресте футболиста Даниила Секача, который обвиняется в убийстве женщины на северо-западе Москвы в субботу, 14 марта, сообщили ТАСС в Тушинском суде Москвы.

В настоящий момент обвиняемый еще не доставлен в суд. Однако, как уточнили в беседе с агентством в управлении СК по Москве, в ходе допроса он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Секачу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнул юрист Андрей Князев в разговоре с изданием "Чемпионат". Он объяснил, что преступление является корыстным, поэтому за содеянное спортсмену могут назначить "десятки лет лишения свободы".

Этого можно избежать только в том случае, если футболиста признают душевно больным. Подобные процедуры, как уточнил юрист, проводятся всегда.

"А так, сломан сейф, убит человек – лет 20–30 точно. Признание вины является смягчающим обстоятельством, но в данном случае сильно это не поможет", – заключил специалист.

По данным ГСУ СК России по Москве, злоумышленник под руководством телефонных мошенников вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами. Он пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре и начал вскрывать сейф, предполагая, что участвует в оперативных мероприятиях полиции.

В квартире также находилась 16-летняя девушка, которая тоже была введена в заблуждение телефонными мошенниками. Когда мужчина вскрывал сейф, она выбежала из жилья, чтобы задержать мать. Девочка рассказала ей, что в доме работает сотрудник спецслужб. Однако та, узнав о происходящем, зашла в квартиру и попыталась помешать злоумышленнику.

Мужчина потребовал назвать код от сейфа, а после напал на женщину, нанес ей множественные удары руками и не менее двух ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.

При помощи инструментов злоумышленник все-таки вскрыл сейф и украл более 2 тысяч долларов, а также иные ценности. По указанию аферистов он выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места происшествия.

Вечером 15 марта он был задержан на Нижегородском шоссе. Ему предъявлены обвинения.

