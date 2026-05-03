Fars: власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов

03 мая, 12:34Политика
Власти Ирана передали США через Пакистан мирный план из 14 пунктов. Об этом сообщает агентство Fars.
По данным СМИ, документ, помимо требований Тегерана, содержит в себе "четкую дорожную карту" для достижения соглашения. Исламская Республика подготовила мирный план в ответ на полученную ранее инициативу Штатов, состоявшую из 9 пунктов, рассказали журналисты. Другие подробности они не привели.
Ранее американский президент Дональд Трамп направил в конгресс страны письмо, в котором заявил о завершении боевых действий в Иране. Он уточнил, что военные США останутся в регионе для противодействия потенциальным угрозам со стороны Исламской Республики, а также защиты Соединенных Штатов и их союзников.
Ближневосточный конфликт обострился 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
Расходы США на военную операцию против Ирана составили 25 миллиардов долларов. При этом значительная часть денег была направлена на закупку боеприпасов, рассказал исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.
